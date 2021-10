Il futuro che vogliono i bambini (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come si fa a costruire un futuro sostenibile? È la domanda “clou” della nostra contemporaneità, quella che impone l’impegno di tutti per trovare una risposta efficace a tutti i livelli. Attraverso Ora di Futuro, progetto educativo rivolto agli studenti ma che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole e reti no profit in tutta Italia, Fondazione The Human Safety Net e Generali Italia l’hanno estesa direttamente ai bambini, gli adulti di domani, affinché tutto il loro potenziale di sensibilità nei confronti del pianeta e delle sue risorse possa essere liberato per superare l’emergenza e costruire un futuro nel segno della sostenibilità. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come si fa a costruire un futuro sostenibile? È la domanda “clou” della nostra contemporaneità, quella che impone l’impegno di tutti per trovare una risposta efficace a tutti i livelli. Attraverso Ora di Futuro, progetto educativo rivolto agli studenti ma che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole e reti no profit in tutta Italia, Fondazione The Human Safety Net e Generali Italia l’hanno estesa direttamente ai bambini, gli adulti di domani, affinché tutto il loro potenziale di sensibilità nei confronti del pianeta e delle sue risorse possa essere liberato per superare l’emergenza e costruire un futuro nel segno della sostenibilità.

