Giornate Fai d'autunno 16 e 17 ottobre 2021: ecco i luoghi aperti in Lombardia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sabato 16 e domenica 17 ottobre tornano le Giornate Fai d'autunno , tradizionale appuntamento per scoprire i beni del Fondo ambiente italiano, giunto alla sua decima edizione. Tra i luoghi aperti ci ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sabato 16 e domenica 17tornano leFai d', tradizionale appuntamento per scoprire i beni del Fondo ambiente italiano, giunto alla sua decima edizione. Tra ici ...

Advertising

almeyda84 : RT @MarcheTourism: Sabato 16 e domenica 17 ottobre tornano le Giornate FAI d'Autunno organizzate dal @Fondoambiente: un appuntamento dedica… - ilmilanesenews : Sabato 16 e domenica 17 ottobre è in programma la X edizione delle Giornate Fai d’Autunno: a Milano saranno present… - GiornCittadino : Il 16 e 17 ottobre tornano le Giornate FAI d’autunno. Ecco i luoghi che apriranno - LiveSiciliaCT : Giornate Fai di Autunno 2021: “Vieni con noi a spasso nel tempo” - liana_macerata : RT @Massimo20_IT: Il mio racconto in tre minuti del Castello di Avio, Bene FAI e gioiello del Trentino. Tutti pronti per le Giornate d'Autu… -