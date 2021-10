(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - L'obiettivo è stemperare la tensione, evitare che possano scoppiare nuovi incidenti, che possa tornare un clima da '68 nel Paese. Lo scontro in Parlamento resta, Pd M5s, Iv e Leu chiedono al centrodestra di non sfilarsi, di convergere sulle mozioni presentatedie che saranno discusse il 20 ottobre. Ma allo stessol'appello arrivato dai vertici istituzionali è quello di non soffiare sul fuoco, anche perché l'Italia dopo le immagini dei manifestanti che assaltano la sede della Cgil è finita sotto i riflettori internazionali. E dunque solo la settimana prossima si discuterà sia alla Camera che al Senato delle conseguenze delle violenze di piazza, con il timore che sabato la manifestazione antifascista possa trasformarsi in un nuovo terreno di scontro, per ...

Advertising

statodelsud : Draghi prende tempo su Forza nuova: “Riflettiamo sullo scioglimento” - Pino__Merola : Draghi prende tempo su Forza nuova: “Riflettiamo sullo scioglimento” - medicojunghiano : RT @Candid_S_Voce: Draghi prende tempo su Forza nuova: 'Riflettiamo sullo scioglimento' - - Candid_S_Voce : Draghi prende tempo su Forza nuova: 'Riflettiamo sullo scioglimento' - - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Draghi prende tempo su Forza nuova: 'Riflettiamo sullo scioglimento' -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi prende

AGI - Agenzia Italia

...ieri ha condannato con fermezza l'assalto alla Cgil , preferirebbe non tornare sull'argomento, ad una domanda posta da un cronista al termine del G20 sull'Afghanistan si mostra cauto,...... non si presenta, nonostante le insistenze, agli incontri con i sindacati di polizia e non... "Lei si sente sicura - ci dice qualche dipendente - , perché il premier Mariol'ha blindata, ...È ufficiale: Roma candidata all'Expo 2030. Nello scenario di opportunità legate all'evento è stata realizzata la prima valutazione dei benefici economici che la World Expo produrrebbe sulla Capitale e ...ROMA – “La stragrande maggioranza di chi era in piazza del Popolo manifestava contro il green pass, non era fascista e non aveva in mente nulla di violento. A un certo punto, la piazza si è come ‘spac ...