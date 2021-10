Cosenza-Frosinone | quinto confronto | i numeri

Leggi su footdata

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)in Serie B tra: i calabresi hanno ottenuto una sola vittoria a fronte delle due dei ciociari, con un pareggio a completare il bilancio. Entrambi i successi dei giallazzurri sono arrivati in terra calabrese. Ilha vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie B e l’ultima volta che era arrivata a quattro successi interni di fila nella serie cadetta risale al dicembre 2001. Ilha perso l’ultima gara di campionato contro il Cittadella, interrompendo una striscia di 10 risultati utili consecutivi in Serie B (5V, 5N). I ciociari non rimediano due sconfitte di fila in Serie B da novembre 2020. Ilè imbattuto da cinque trasferte consecutive in Serie B (4V,1N) e potrebbe mettere in fila sei risultati utili ...