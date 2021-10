Alex Belli e Soleil Sorge inseparabili al Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 13 ottobre 2021): tanta complicità altra l’influencer e l’attore. I due sonoRisatine e tanta complicità tra, che pochi minuti fa in giardino stava seduta sulle gambe dell’attore. Se nei giorni scorsiaveva svelato che l’influencer gli piace ma con la quale non si fidanzerebbe seppure fosse single, i fatti aldilà delle parole mostrano tanta sintonia tra i due. Ieri, per esempio,si è divertito a truccare. E adesso si stanno concedendo una chiacchiera mattutina. Sono le dieci e i due sono già svegli con Davide Silvestri super energico che travestito da coniglietto ha ...

Advertising

ducati78 : Ah però a detta dell'ex moglie Katerina anche Alex belli è un ?? traditore seriale #gfvip - blogtivvu : “Gianmaria? Era ossessionato da Soleil!”: parla la mamma e “demolisce” pure Luca Onestini e Alex Belli - Skq7qZ : RT @matuttobene_: Quando capirete che è Alex Belli a muovere i fili di tutta la casa sarà troppo tardi. #Gfvip - AntoMaugeri96 : @matuttobene_ Alex belli alla prima nomination se ne va a fanculo - PinucciaCerbino : @cleoliv24 Quello che non voleva 'dormire di fianco a una donnah'... Anche lui a cena con Corona..? E soprattutto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Tanti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno cominciato ad inveire contro il trattamento chee Soleil Sorge hanno riservato a Nicola Pisu, che nella notte è stato 'cacciato' dal letto e costretto a dormire sul divano. Ecco che cosa è successo. foto: per gentile concessione dell'...E mentre fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip parte la ship e nascono i Solex ( Soleil Sorge e), fuori dalle mura di Cinecittà la moglie Delia Duran rompe il silenzio e parla della loro amicizia. Delia Duran parla di Soleil Sorge a: ma i fan lanciano la ship Per Delia il ...Amore al capolinea per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini? La storia tra i due sembra essere finita e una serie di indizi non fanno che alimentare questo sospetto. I due, che sono ...Tanti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno cominciato ad inveire contro il trattamento che Alex Belli e Soleil Sorge hanno riservato a Nicola Pisu, che nella notte è ...