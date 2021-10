Milan, in vendita i biglietti per il Porto: prezzi a partire da 29 euro (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo il debutto casalingo contro l’Atletico Madrid dello scorso 28 settembre, il Milan tornerà a San Siro in una serata di Champions League mercoledì 3 novembre alle 18.45 in occasione di Milan-Porto, valevole per la 4° giornata del gruppo B. La sfida sarà quasi sicuramente determinante per il destino dei rossoneri nella competizione. Per chi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo il debutto casalingo contro l’Atletico Madrid dello scorso 28 settembre, iltornerà a San Siro in una serata di Champions League mercoledì 3 novembre alle 18.45 in occasione di, valevole per la 4° giornata del gruppo B. La sfida sarà quasi sicuramente determinante per il destino dei rossoneri nella competizione. Per chi L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Milan, in vendita i biglietti per il Porto: prezzi per abbonati a partire da 29 euro - sportli26181512 : #Notizie Milan, in vendita i biglietti per il Porto: prezzi a partire da 29 euro: Dopo il debutto casalingo contro… - tommydea : I prezzi vs Udinese cambiano così: Rinascimento Scoperta e Coperta si passa a 40 e 70 euro, dai precedenti 120 e 17… - MarcoKappa11 : Colpo di classe averli messi in vendita quasi un mese prima della partita per far si che tutti corriamo ad acquista… - sportli26181512 : MN - Verso Milan-Verona: già venduti 30 mila biglietti: Prosegue molto bene la vendita dei biglietti per il prossim… -