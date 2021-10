“Ma che sta facendo?”. GF Vip, Alfonso Signorini abbandona improvvisamente lo studio: “Scusatemi” (Di martedì 12 ottobre 2021) Gran parte della nona puntata del GF Vip si è focalizzata su Vera Miales e il suo rapporto alquanto curioso con Amedeo Goria. Per qualche giorno si è parlato infatti del fatto che forse, Vera fosse incinta. A questo punto Alfonso Signorini non poteva fare altro che invitarla e chiarire con lei la sua posizione. Vera si è presentata nella casa per confrontarsi con tutti, in abito bianco, praticamente nuziale. “Non sono incinta” ha affermato la Miales e spiegando che le ha fatto male sentire quelle cose su di lei. Poi, in lacrime, con indosso un vestito da sposa, ha detto: “Ho messo questo abito come simbolo di purezza e fedeltà nei tuoi confronti“. Durante la scorsa puntata del GF Vip era stato mostrato ad Amedeo Goria un servizio di Pomeriggio 5 nel quale si vociferava che la fidanzata Vera Miales fosse incinta. Amedeo durante la settimana ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Gran parte della nona puntata del GF Vip si è focalizzata su Vera Miales e il suo rapporto alquanto curioso con Amedeo Goria. Per qualche giorno si è parlato infatti del fatto che forse, Vera fosse incinta. A questo puntonon poteva fare altro che invitarla e chiarire con lei la sua posizione. Vera si è presentata nella casa per confrontarsi con tutti, in abito bianco, praticamente nuziale. “Non sono incinta” ha affermato la Miales e spiegando che le ha fatto male sentire quelle cose su di lei. Poi, in lacrime, con indosso un vestito da sposa, ha detto: “Ho messo questo abito come simbolo di purezza e fedeltà nei tuoi confronti“. Durante la scorsa puntata del GF Vip era stato mostrato ad Amedeo Goria un servizio di Pomeriggio 5 nel quale si vociferava che la fidanzata Vera Miales fosse incinta. Amedeo durante la settimana ha ...

Advertising

borghi_claudio : Se conosco Salvini visto quello che sta dicendo a @QRepubblica mi sa che più testimonianze gli arrivano di gente ch… - RobertoBurioni : Vero. Qui si capirà da che parte sta la CGIL, senza possibilità di fraintendimenti. Io sono ottimista. - ciropellegrino : #Salvini dice che non sarà in piazza il 16 ottobre di #Cgil Cisl e Uil. Fa bene: non condivide i valori dell'antifa… - ladyonorato : Nessuna sorpresa. Vediamo se ora il cdx realizza che sta sbagliando praticamente tutto - OharaPina : Ancora con ‘sta storia che @GiuseppeConteIT non è stato eletto? Il PDC NON LO ELEGGONO GLI ELETTORI!!! E che caxxxx… -

Ultime Notizie dalla rete : che sta Atalanta, emergenza in difesa: è il momento dei giovani Lovato e Scalvini L'Atalanta si ritrova così corta in difesa con anche Toloi che sta recuperando da un problema muscolare. Restano quindi l'italo - brasiliano, Demiral e Palomino. ...

Juventus - Roma, Mourinho si scalda contro la nemica ritrovata La Roma si sente pronta, e Mourinho in questo sta giocando la sua parte motivazionale. La ... basta anche lasciare per strada punti contro le big, la Roma lo scorso anno è quella che ne ha fatti meno, ...

All'origine del male (cinese). Il debito ombra che sta distruggendo un'economia Formiche.net Newcastle-Arabia Saudita, Amanda Staveley l’ex modella che ha chiuso la trattativa Ex fidanzata del principe Andrea, ha iniziato con un ristorante, poi è entrata in contatto con gli arabi grazie ai cavalli e da allora ne cura gli affari. Aveva provato a vendere il Liverpool, ha avut ...

Il Palazzo Celeste di Xi: la Cina sfida l’America anche nello Spazio Pechino - Per terra, per mare e per cielo. E su, fino allo Spazio. Xi Jinping vuole fare della sua Cina una superpotenza anche tra le stelle. Il nuovo "balzo in avanti" per competere e, chissà, supera ...

L'Atalanta si ritrova così corta in difesa con anche Toloirecuperando da un problema muscolare. Restano quindi l'italo - brasiliano, Demiral e Palomino. ...La Roma si sente pronta, e Mourinho in questogiocando la sua parte motivazionale. La ... basta anche lasciare per strada punti contro le big, la Roma lo scorso anno è quellane ha fatti meno, ...Ex fidanzata del principe Andrea, ha iniziato con un ristorante, poi è entrata in contatto con gli arabi grazie ai cavalli e da allora ne cura gli affari. Aveva provato a vendere il Liverpool, ha avut ...Pechino - Per terra, per mare e per cielo. E su, fino allo Spazio. Xi Jinping vuole fare della sua Cina una superpotenza anche tra le stelle. Il nuovo "balzo in avanti" per competere e, chissà, supera ...