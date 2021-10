L’impatto delle eruzioni vulcaniche: influenzano il clima (Di martedì 12 ottobre 2021) Da una ricerca è recentemente emerso che la crisi climatica influenza anche L’impatto delle eruzioni vulcaniche. In particolare sono le temperature più elevate della stratosfera, provocate dalla crisi climatica, ad avere conseguenze sulla diffusione degli aerosol contenenti solfato e sul conseguente effetto di raffreddamento che si osserva nella nostra atmosfera. Dallo studio, pubblicato su Nature Communication, è emerso che gli effetti Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Da una ricerca è recentemente emerso che la crisitica influenza anche. In particolare sono le temperature più elevate della stratosfera, provocate dalla crisitica, ad avere conseguenze sulla diffusione degli aerosol contenenti solfato e sul conseguente effetto di raffreddamento che si osserva nella nostra atmosfera. Dallo studio, pubblicato su Nature Communication, è emerso che gli effetti

Advertising

LucianoLucky1 : Quale sarà l'impatto della Global Tax sulle società di gioco online maltesi? Le trattative con l'OCSE e le reazioni… - ValeBubu91 : @il_piccolo L'impatto non è della pandemia Ma delle chiusure criminali - maponi : RT @maponi: I temi delle 8 serate si ispirano agli 8 principi del Global Enaction Manifesto ( - matteo_manoni : RT @altreconomia: A ottobre sono iniziati i campionati delle due discipline, hockey e calcio, di #powerchair sport. Il movimento è in cresc… - _digibrain : La campagna Lavazza ¡Tierra! Bio-Organic For Planet ricorda l’impatto delle nostre scelte sul pianeta -

Ultime Notizie dalla rete : L’impatto delle L'impatto della pandemia sull'aspettativa di vita YouTrend