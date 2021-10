Giulia De Lellis furiosa per una fake news su di lei: “la fonte è stata rintracciata e querelata” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In queste ore Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. La causa: una fake news su di lei pubblicata sul profilo di una persona che crea battute e meme sulla regione Abruzzo. Nell’immagine incriminata si legge una finta notizia che recita Giulia De Lellis parla dell’Abruzzo: oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile. L’immagine è stata condivisa da diverse persone, fino ad arrivare alla diretta interessata, che quindi si è sfogata così attraverso le sue Instagram Stories Mi dissocio da queste parole. Dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo l’impegno pubblico e privato che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato ad un posto che ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In queste oreDesi è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. La causa: unasu di lei pubblicata sul profilo di una persona che crea battute e meme sulla regione Abruzzo. Nell’immagine incriminata si legge una finta notizia che recitaDeparla dell’Abruzzo: oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile. L’immagine ècondivisa da diverse persone, fino ad arrivare alla diretta interessata, che quindi si è sfogata così attraverso le sue Instagram Stories Mi dissocio da queste parole. Dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo l’impegno pubblico e privato che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato ad un posto che ...

Advertising

stefvre : oggi mi sento come Giulia de Lellis quando scriveva il suo libro ?? - candygirl453455 : RT @adtoomuch: Giulia De Lellis è stata aggredita per molto meno da Alfy #gfvip - xjsekhmet : RT @adtoomuch: Giulia De Lellis è stata aggredita per molto meno da Alfy #gfvip - adtoomuch : Giulia De Lellis è stata aggredita per molto meno da Alfy #gfvip - c0mmento : @Sara1992x In realtà tutte le influencer lì c'erano anche Giulia de Lellis Nilufar ecc.. -