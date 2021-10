Generali: Del Vecchio compra lo 0,036%, patto sale al 13,23% (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Delfin, holding di Leonardo Del Vecchio, ha comprato circa 560mila azioni Generali, pari a poco meno dello 0,03% del capitale della compagnia triestina. E’ quanto emerge da una serie di comunicazioni di internal dealing. In questo modo la quota vincolata al patto con Francesco Gaetano Caltagirone e la Fondazione Crt sale al 13,23%. Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Delfin, holding di Leonardo Del, hato circa 560mila azioni, pari a poco meno dello 0,03% del capitale della compagnia triestina. E’ quanto emerge da una serie di comunicazioni di internal dealing. In questo modo la quota vincolata alcon Francesco Gaetano Caltagirone e la Fondazione Crtal 13,23%.

