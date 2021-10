Flight of the Amazon Queen, Beneath a Steel Sky e Lure of the Temptress gratis su GOG (Di martedì 12 ottobre 2021) Continuano i festeggiamenti del ventesimo anniversario di ScummVM,questa volta da parte dello store GOG.Da oggi disponibili gratuitamente a questo link riscattabili da subito i tre grandi classici Flight of the Amazon Queen, Beneath a Steel Sky e Lure of the Temptress tutti completamente in italiano.ScummVM (Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine) è un programma che permette di eseguire alcuni fra i classici giochi di avventura “punta e clicca” e sostituisce gli eseguibili originali, permettendo di eseguire i giochi su piattaforme per cui non erano neppure mai stati pensati!ScummVM supporta molti giochi di avventura, compresi i giochi SCUMM di LucasArts (come Monkey Island 1-3, Day of the Tentacle, Sam & Max, …), molti fra i giochi Sierra basati ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 12 ottobre 2021) Continuano i festeggiamenti del ventesimo anniversario di ScummVM,questa volta da parte dello store GOG.Da oggi disponibili gratuitamente a questo link riscattabili da subito i tre grandi classiciof theSky eof thetutti completamente in italiano.ScummVM (Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine) è un programma che permette di eseguire alcuni fra i classici giochi di avventura “punta e clicca” e sostituisce gli eseguibili originali, permettendo di eseguire i giochi su piattaforme per cui non erano neppure mai stati pensati!ScummVM supporta molti giochi di avventura, compresi i giochi SCUMM di LucasArts (come Monkey Island 1-3, Day of the Tentacle, Sam & Max, …), molti fra i giochi Sierra basati ...

