Estar | inchiesta ventilatori polmonari | Gup assolve direttore generale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Estar inchiesta

La Nazione

L'riguarda l'acquisizione da parte didi 200 ventilatori polmonari, comprati per 7 milioni di euro e non consegnati nei tempi previsti. Per quanto riguarda la posizione di un terzo ...La commissione d'finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in ... il direttore generale e amministrativo, il presidente Coordinamento ordini dei medici e ...La procura aveva chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisizione da parte della centrale unica di acquisto per le aziende sanitarie toscane di 200 ventilatori polmonari venti ...Il fatto non sussiste. Per questo il gup di Firenze ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per Monica Piovi e Marta Bravi, rispettivamente ...