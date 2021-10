Cosa dice e vuole Vox, la destrissima spagnola amica di Meloni (Di martedì 12 ottobre 2021) Vox, il partito della destra estrema spagnola, sovranista e populista, è reduce dalla sua affollata kermesse Viva 21. Di questo evento madrileño è arrivata un’eco anche in Italia grazie alla partecipazione di Giorgia Meloni, in compagnia dei suoi fratelli d’Europa, il portoghese André Ventura, leader del partito Chega, e (in videoconferenza) il polacco Jaroslaw Kaczynski, che guida il PiS, Diritto e giustizia. A Viva 21 attraverso la paccottiglia di 52 chioschi, uno per ciascuna provincia, Vox ha celebrato la “diversità” spagnola con il polveroso folklorismo strapaesano che si applicava in epoca franchista e con lo zelo di chi voglia allestire un museo delle tradizioni locali in vista di una sostituzione etnica organizzata da poteri occulti. Dal palco, invece, il leader di Vox, Santiago Abascal, ha attinto generosamente alla panoplia ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Vox, il partito della destra estrema, sovranista e populista, è reduce dalla sua affollata kermesse Viva 21. Di questo evento madrileño è arrivata un’eco anche in Italia grazie alla partecipazione di Giorgia, in compagnia dei suoi fratelli d’Europa, il portoghese André Ventura, leader del partito Chega, e (in videoconferenza) il polacco Jaroslaw Kaczynski, che guida il PiS, Diritto e giustizia. A Viva 21 attraverso la paccottiglia di 52 chioschi, uno per ciascuna provincia, Vox ha celebrato la “diversità”con il polveroso folklorismo strapaesano che si applicava in epoca franchista e con lo zelo di chi voglia allestire un museo delle tradizioni locali in vista di una sostituzione etnica organizzata da poteri occulti. Dal palco, invece, il leader di Vox, Santiago Abascal, ha attinto generosamente alla panoplia ...

Advertising

fattoquotidiano : RAGGI - GUALTIERI Dopo l'incontro, l'ex sindaca M5S è netta, ascoltate cosa dice [VIDEO] - davidefaraone : Morra dice che la mafia è nelle prefetture e al ministero dell’ambiente. Se sa qualcosa, denunci. Dica ad una procu… - matteograndi : @ardigiorgio Invece di quelli che non vogliono vaccinarsi perché i giornali “seri” titolano di giovani con trombosi… - rosav05795869 : Si è disposto a tutto per difendere i propri diritti. Politici , attaccate alle vostre poltrone e con l'auto stipen… - luchinux : RT @tomasomontanari: Ecco chi è Rachele #Mussolini ed ecco cosa ne dice la #Meloni al solito, compiacente @Corriere . Non credo servano com… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dice Competenze, formazione, politiche attive: così il Pnrr potrà funzionare Ecco perché, per far funzionare il Pnrr, "c'è bisogno di un sistema capace di orientare, costruire ed erogare percorsi di formazione ad hoc", dice il manager. Cosa che si può fare partendo da una "...

L'ingenua proposta di Letta e la mala educación degli studenti italiani ... certo che puoi finire il liceo senza sapere cosa significhi "incontinenti", e per arrivarci non è ... "Io ti devo insegnare delle cose, poi tu puoi ragionarci sopra, ma dopo, molto dopo", dice un'...

Spazio4, "Coming out: cosa dice la psicologia" IlPiacenza Mancano artigiani, nasce l'Academy per falegnami LAVORO«Sul mercato non ci sono falegnami. Le aziende che li hanno se li tengono stretti o devono scipparli alla concorrenza. Siccome è una cosa che non faccio e che non farò, ho scelto ...

Nuovo Dpcm sul Green Pass in arrivo: cosa può andare storto il 15 ottobre e l'ipotesi cancellazione nel 2022 Con il certificato verde obbligatorio sul lavoro (la deadline scatterà tra tre giorni) Draghi sta per firmare in queste ore le linee guida messe a punto dal ministero della Pubblica amministrazione pe ...

Ecco perché, per far funzionare il Pnrr, "c'è bisogno di un sistema capace di orientare, costruire ed erogare percorsi di formazione ad hoc",il manager.che si può fare partendo da una "...... certo che puoi finire il liceo senza saperesignifichi "incontinenti", e per arrivarci non è ... "Io ti devo insegnare delle cose, poi tu puoi ragionarci sopra, ma dopo, molto dopo",un'...LAVORO«Sul mercato non ci sono falegnami. Le aziende che li hanno se li tengono stretti o devono scipparli alla concorrenza. Siccome è una cosa che non faccio e che non farò, ho scelto ...Con il certificato verde obbligatorio sul lavoro (la deadline scatterà tra tre giorni) Draghi sta per firmare in queste ore le linee guida messe a punto dal ministero della Pubblica amministrazione pe ...