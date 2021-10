“Ci fai preoccupare”. Ignazio Moser dopo l’annuncio sui problemi di salute. Dimagrito, diverso (Di martedì 12 ottobre 2021) Ormai è chiaro che Ignazio Moser non se la stia passando al meglio, di sicuro non è uno dei suoi momenti migliori. Per fortuna c’è la sua Cecilia Rodriguez a sostenerlo e seguirlo ovunque, nel bene e nel male. La coppia è legata, tra alti e bassi, dal 2017. Impossibile aver dimenticato il principio del loro sentimento, tra le mura (e nell’armadio) del GF Vip 2. Pensare che Cecilia Rodriguez aveva persino lasciato il suo fidanzato storico, Francesco Monte, per Ignazio Moser. Oggi può indubbiamente essere soddisfatta della sua sofferta scelta, visto che quello che a tanti pareva solo un fugace flirt ancora resiste dopo anni. dopo l’ultimo intenso anno, costellato di impegni lavorativi e avventure, il 29enne si è detto provato sia a livello fisico che psicologico senza ancora averne ... Leggi su tuttivip (Di martedì 12 ottobre 2021) Ormai è chiaro chenon se la stia passando al meglio, di sicuro non è uno dei suoi momenti migliori. Per fortuna c’è la sua Cecilia Rodriguez a sostenerlo e seguirlo ovunque, nel bene e nel male. La coppia è legata, tra alti e bassi, dal 2017. Impossibile aver dimenticato il principio del loro sentimento, tra le mura (e nell’armadio) del GF Vip 2. Pensare che Cecilia Rodriguez aveva persino lasciato il suo fidanzato storico, Francesco Monte, per. Oggi può indubbiamente essere soddisfatta della sua sofferta scelta, visto che quello che a tanti pareva solo un fugace flirt ancora resisteanni.l’ultimo intenso anno, costellato di impegni lavorativi e avventure, il 29enne si è detto provato sia a livello fisico che psicologico senza ancora averne ...

