Agenti aggrediti durante controlli polizia: 50 persone identificate (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono conclusi con l'identificazione di 50 persone di cui 20 con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti e 5 irregolari sul territorio nazionale i controlli straordinari che questa mattina a Torino hanno visto impegnate le forze dell'ordine nello stabile di corso Regina Margherita 162. durante le perquisizioni la polizia ha rinvenuto modiche quantita' di sostanze stupefacenti nelle cantine dell'edificio. Sono inoltre in corso verifiche su allacci abusivi alle forniture elettriche e eventuali carenze igienico sanitarie che saranno comunicate alle autorita' competenti. I controlli saranno ripetuti in questa e altre zone della citta' segnalate con situazioni di degrado informa in una nota la Questura di Torino che ha disposto il controllo straordinario dopo che ...

matteosalvinimi : Torino pulita, sicura e bella, libera da certa gentaglia. È possibile, è doveroso. - A5359201 : RT @paolo_damilano: Questa mattina la polizia ha fatto un blitz nella palazzina di corso Regina Margherita dove nei giorni scorsi tre agent… - pacileoangelo : RT @ElenaChiorino: Con @GiorgiaMeloni a Torino dove nei giorni scorsi sono stati aggrediti degli agenti delle Forze dell'Ordine per portare… - garrone_luca : RT @ElenaChiorino: Con @GiorgiaMeloni a Torino dove nei giorni scorsi sono stati aggrediti degli agenti delle Forze dell'Ordine per portare… - Vito_Cipolla : RT @ElenaChiorino: Con @GiorgiaMeloni a Torino dove nei giorni scorsi sono stati aggrediti degli agenti delle Forze dell'Ordine per portare…