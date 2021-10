Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Matteo Fioravanti (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Uomini e Donne per il trono giovane è già tempo di scelte ed il primo a voler concludere in largo anticipo la sua esperienza è stato Matteo Fioravanti. La decisione è arrivata a sorpresa, a rivelarla è il sito IlVicoloDelleNews che ha carpito alcuni dettagli tratti dalla registrazione effettuata ieri, domenica 10 ottobre. L’epilogo è iniziato da una ulteriore scrematura per il 24enne romano, infatti Matteo avrebbe deciso di rimandare a casa due delle tre corteggiatrici giunte in studio per lui. In studio, nella stessa registrazione, presente per la presentazione del suo libro c’era anche Raffaella Mennoia autrice del programma che di storie ne ha viste nascere e finire tante. Proprio la Mennoia sarebbe stata la mano d’aiuto per schiarire le idee di Matteo, portandolo a fare un passo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Aper il trono giovane è già tempo di scelte ed il primo a voler concludere in largo anticipo la sua esperienza è stato. La decisione è arrivata a sorpresa, a rivelarla è il sito IlVicoloDelleNews che ha carpito alcuni dettagli tratti dalla registrazione effettuata ieri, domenica 10 ottobre. L’epilogo è iniziato da una ulteriore scrematura per il 24enne romano, infattiavrebbe deciso di rimandare a casa due delle tre corteggiatrici giunte in studio per lui. In studio, nella stessa registrazione, presente per la presentazione del suo libro c’era anche Raffaella Mennoia autrice del programma che di storie ne ha viste nascere e finire tante. Proprio la Mennoia sarebbe stata la mano d’aiuto per schiarire le idee di, portandolo a fare un passo ...

