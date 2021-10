Una Vita anticipazioni 12 ottobre 2021, Ildefonso minacciato dal marchese di Los Pontones (Di lunedì 11 ottobre 2021) Seguendo la puntata di Una Vita, che vedrete alle ore 14:10 su Canale 5, martedì 12 ottobre 2021 scoprirete che Ildefonso, avrà un alterco con il marchese di Los Pontones, subito dopo essere stato umiliato pubblicamente da Anabel alla festa di Marcos. Il giovane infatti ha deciso di rinchiudersi in casa a riflettere di quanto accaduto per qualche tempo. Ma l’arrivo dello zio sembra far precipitare ulteriormente la situazione. Il marchese infatti, messo al corrente della verità sul suo conto, gli intima di porre rimedio in qualche modo all’offesa fatta a sua moglie Camino, in caso contrario si vedrà costretto a ripudiarlo. Collegandovi al sito Mediaset Infinity potete trovare i video clip con alcuni dei momenti salienti delle ultime puntate. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Seguendo la puntata di Una, che vedrete alle ore 14:10 su Canale 5, martedì 12scoprirete che, avrà un alterco con ildi Los, subito dopo essere stato umiliato pubblicamente da Anabel alla festa di Marcos. Il giovane infatti ha deciso di rinchiudersi in casa a riflettere di quanto accaduto per qualche tempo. Ma l’arrivo dello zio sembra far precipitare ulteriormente la situazione. Ilinfatti, messo al corrente della verità sul suo conto, gli intima di porre rimedio in qualche modo all’offesa fatta a sua moglie Camino, in caso contrario si vedrà costretto a ripudiarlo. Collegandovi al sito Mediaset Infinity potete trovare i video clip con alcuni dei momenti salienti delle ultime puntate. ...

silvia_sb_ : Comunque la si pensi, se non avessimo avuto schiere di tuttologi a diffondere teorie complottiste sui vaccini e sul… - fleinaudi : La lettura in chiave liberale di una fase politica che ha cambiato la nostra vita e la storia del Paese. Un sonoro… - Corriere : ?? Già un anno fa, a una manifestazione di no mask a Roma, dettò così la linea al movimento neo-fascista: «Questa ba… - TazzannoNaZinna : RT @DrogaNostra: Una persona mi pesta il piede. Io: scusa. E questo è tutto ciò che so sulla mia vita. - _Maltus_ : RT @capulliarianna: Umanamente e come professionista della salute mentale, ex studentessa universitaria, le notizie dei giovani che si tolg… -