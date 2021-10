Tampone più birra in omaggio,nei guai farmacia nel Pescarese (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tampone a dieci euro e birra in omaggio. I Carabinieri del Nas di Pescara hanno individuato una farmacia della provincia che effettuava attività promozionale, di tipo sanitario, nella pagina Facebook ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021)a dieci euro ein. I Carabinieri del Nas di Pescara hanno individuato unadella provincia che effettuava attività promozionale, di tipo sanitario, nella pagina Facebook ...

Advertising

MamySwamy : RT @CartaRossy: È più sicuro il non vaccinato che fa il tampone che il vaccinato ma xke non aprono gli occhi.... ????? ????? - FioreFio4 : RT @bisagnino: 'Perché il Green pass non serve più'. Bassetti dalla Merlino ribalta il quadro - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Tampone più birra in omaggio,nei guai farmacia nel Pescarese Accertamenti Nas. Promuovevano tes… - GiovyDean : @AlvisiConci @elvielly No, il tampone me lo devi pagare tu (lo Stato), perché altrimenti non esiste più il libero a… - miciamiaoo : @umanesimo Il permesso di soggiorno serve per non farsi deportare e a farsi equiparare ai cittadini godendo più o m… -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone più Il tampone a 72 ore? Bocciato dagli esperti. Bassetti: 'Decisione politica'. Crisanti: 'Green pass solo ai vaccinati' ... se oggi avere il green pass vuol dire continuare a fare il tampone finisce per non avere più senso il green pass allora ripensiamolo, forse vale la pena anche pensare di eliminarlo'. No al tampone ...

Andrea Crisanti "Contagi troppo bassi, qualcosa non va"/ "Dovremmo avere 15.000 casi" ... pari in poche parole ad un numero di almeno 5 volte, se non di più, superiore agli attuali contagi ... se noi nel computo mettiamo tutta la gente che si fa il tampone perché deve andare a lavorare, fa ...

Green pass e tamponi assalto alle farmacie c'è chi taglia il prezzo Corriere Adriatico ... se oggi avere il green pass vuol dire continuare a fare ilfinisce per non averesenso il green pass allora ripensiamolo, forse vale la pena anche pensare di eliminarlo'. No al...... pari in poche parole ad un numero di almeno 5 volte, se non di, superiore agli attuali contagi ... se noi nel computo mettiamo tutta la gente che si fa ilperché deve andare a lavorare, fa ...