Sul palco no green pass anche il giudice Giorgianni: "Lascio la toga per il popolo sovrano" (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Oggi il popolo sovrano ha dato il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere...per loro vogliamo una nuova Norimberga”. Parole sentite, di questi tempi, durante le manifestazioni dei no vax e dei no green pass. Saranno state ripetute più volte anche il 9 ottobre, a piazza del popolo, prima che un gruppo dei manifestanti si staccasse per andare all’assalto della sede nazionale della Cgil. A pronunciarle, però, proprio da quel palco non è stato un cittadino qualsiasi. L’invito a una nuova Norimberga con il governo sul banco degli imputati - “per i morti che hanno causato, per le privazioni, per i nostri figli e per la sofferenza” urla dal palco di piazza del popolo, tra gli applausi e le acclamazioni - ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Oggi ilha dato il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere...per loro vogliamo una nuova Norimberga”. Parole sentite, di questi tempi, durante le manifestazioni dei no vax e dei no. Saranno state ripetute più volteil 9 ottobre, a piazza del, prima che un gruppo dei manifestanti si staccasse per andare all’assalto della sede nazionale della Cgil. A pronunciarle, però, proprio da quelnon è stato un cittadino qualsiasi. L’invito a una nuova Norimberga con il governo sul banco degli imputati - “per i morti che hanno causato, per le privazioni, per i nostri figli e per la sofferenza” urla daldi piazza del, tra gli applausi e le acclamazioni - ...

Mozione Pd, sciogliere FN. Centrodestra, uniti contro le violenze ...vicesegretario Peppe Provenzano dopo l'intervento di ieri della leader Fdi Giorgia Meloni dal palco ...che domenica e lunedì sfiderà al ballottaggio il candidato del centrodestra Angelo Schirru sul ...

Z CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE AltreScene, palcoscenico della contemporaneità Uno dei punti di forza di Z centro culture contemporanee (sul web www.zoculture.it) è la ... per la circuitazione degli spettacoli, nella compagnia Casa di Creta per il teatro per l'infanzia e in Palco ...

“Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy cristiana”: Meloni sul palco di Vox rispolvera il suo… Il Fatto Quotidiano La vicequestore no-vax Nunzia Alessandra Schilirò è stata sospesa E' stata ufficialmente sospesa Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore di polizia che nei giorni scorsi era intervenuta sul palco di San Giovanni a Roma per protestare contro l'obbligo di certificato ...

Sospesa la vice questore Alessandra Schilirò, la poliziotta "no Green pass" Temevo che le tante persone oneste presenti in piazza fossero strumentalizzate da chi utilizza metodi che io non condivido. La vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal pal ...

