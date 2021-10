Scontri e violenze alla protesta contro il Green pass a Roma: aperte due indagini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – Sono due i fascicoli aperti dalla Procura di Roma in relazione agli Scontri avvenuti sabato alla manifestazione dei no Green pass (leggi qui): uno per chi ha partecipato ai cortei e l’altro per l’assalto agli uffici della Cgil (leggi qui). Per l’assalto alla sede della Cgil sono sei le persone arrestate fra cui i leader di Forza Nuova e di “Io Apro”. Per loro le accuse sono istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio. I magistrati che stanno seguendo le indagini, fra cui quello per i reati contro personalità dello Stato, coordinati dal procuratore capo Michele Prestipino, stanno valutando la contestazione di altri reati. Gli altri sei arrestati, per gli Scontri davanti palazzo Chigi, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)– Sono due i fascicoli aperti dProcura diin relazione agliavvenuti sabatomanifestazione dei no(leggi qui): uno per chi ha partecipato ai cortei e l’altro per l’assalto agli uffici della Cgil (leggi qui). Per l’assaltosede della Cgil sono sei le persone arrestate fra cui i leader di Forza Nuova e di “Io Apro”. Per loro le accuse sono istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio. I magistrati che stanno seguendo le, fra cui quello per i reatipersonalità dello Stato, coordinati dal procuratore capo Michele Prestipino, stanno valutando la contestazione di altri reati. Gli altri sei arrestati, per glidavanti palazzo Chigi, ...

