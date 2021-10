Razzismo, Venuti: “Casi Koulibaly-Vlahovic diversi, al Franchi solo uno scemo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il Razzismo è una malattia che ai tempi di oggi stiamo affrontando però ci tengo a dire, senza voler puntare il dito contro una tifoseria o contro nessuno, che gli episodi di Bergamo e Firenze sono completamente diversi”. E’ l’opinione del difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti che commenta l’episodio di Razzismo che ha visto come vittima Kalidou Koulibaly al Franchi dopo il match contro il Napoli. Ai microfoni di Rtv38, il laterale sottolinea: “Nel primo caso si parla di un intero stadio che ha fatto un coro contro un giocatore” ovvero Dusan Vlahovic, mentre a Firenze, “passatemi il termine, si parla di uno scemo che si è divertito a fare una battuta contro Koulibaly”. E ancora: “Vorrei far passare il messaggio che ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ilè una malattia che ai tempi di oggi stiamo affrontando però ci tengo a dire, senza voler puntare il dito contro una tifoseria o contro nessuno, che gli episodi di Bergamo e Firenze sono completamente”. E’ l’opinione del difensore della Fiorentina, Lorenzoche commenta l’episodio diche ha visto come vittima Kalidoualdopo il match contro il Napoli. Ai microfoni di Rtv38, il laterale sottolinea: “Nel primo caso si parla di un intero stadio che ha fatto un coro contro un giocatore” ovvero Dusan, mentre a Firenze, “passatemi il termine, si parla di unoche si è divertito a fare una battuta contro”. E ancora: “Vorrei far passare il messaggio che ...

