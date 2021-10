Quando i centri sociali assaltano e devastano (ma nessuno chiede di scioglierli) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott — «Sciogliere Forza Nuova e tutte le formazioni che si richiamano al fascismo»: lo chiede a gran voce la sinistra, un mantra ripetuto alla nausea dopo i disordini alla manifestazione no green pass di sabato e l’assalto alla sede della Cgil a Roma. Basta un episodio, uno solo, e periodicamente estraggono lo slogan dalla naftalina per aumentare la strategia della distorsione che torna utile, utilissima a unificare le forze progressiste sul tema dell’«emergenza nera» (quella sanitaria ormai è agli sgoccioli, tocca trovarne altre — il clima, il «fascismo» — per tenere il popolo sulla corda della paura, diviso e sull’attenti) e per giustificare la repressione più rigida e spietata. Quando i centri sociali attaccano nessuno chiede di scioglierli Discorso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott — «Sciogliere Forza Nuova e tutte le formazioni che si richiamano al fascismo»: loa gran voce la sinistra, un mantra ripetuto alla nausea dopo i disordini alla manifestazione no green pass di sabato e l’assalto alla sede della Cgil a Roma. Basta un episodio, uno solo, e periodicamente estraggono lo slogan dalla naftalina per aumentare la strategia della distorsione che torna utile, utilissima a unificare le forze progressiste sul tema dell’«emergenza nera» (quella sanitaria ormai è agli sgoccioli, tocca trovarne altre — il clima, il «fascismo» — per tenere il popolo sulla corda della paura, diviso e sull’attenti) e per giustificare la repressione più rigida e spietata.attaccanodiDiscorso ...

