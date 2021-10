Protesta contro la Polexit: in centinaia di migliaia in piazza per l’Europa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una Protesta contro la Polexit è partita ieri da più di 30 piazze della Polonia. centinaia e migliaia di persone di sono riunite per manifestare contro le posizioni del governo e della Corte di Varsavia che rischiano di portare la Polonia fuori dall’Unione Europea. La Protesta è partita da Donald Tusk, esponente dell’opposizione ed ex presidente dell’Unione Europea. Protesta contro la Polexit: centinaia e migliaia di polacchi nelle piazze della Polonia per rimanere nell’Unione Europea centinaia di migliaia di persone sono scese ieri sera nelle piazze di diverse città polacche per Protestare contro il Governo. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unalaè partita ieri da più di 30 piazze della Polonia.di persone di sono riunite per manifestarele posizioni del governo e della Corte di Varsavia che rischiano di portare la Polonia fuori dall’Unione Europea. Laè partita da Donald Tusk, esponente dell’opposizione ed ex presidente dell’Unione Europea.ladi polacchi nelle piazze della Polonia per rimanere nell’Unione Europeadidi persone sono scese ieri sera nelle piazze di diverse città polacche perreil Governo. Le ...

Advertising

borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - borghi_claudio : Care famiglie che legittimamente stavate manifestando contro il #greenpass La prossima volta che vedete qualcuno d… - Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - Moonlightshad1 : Quello che serviva era una condanna unanime del fascismo. Serviva chi dicesse chiaramente che la protesta contro il… - IgorV01519720 : RT @vale_ria_: @flaviaamabile Signora, la manifestazione non è di 'no vax', ma di gente vaccinata e no che protesta contro la soppressione… -