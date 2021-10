Portogallo vs Lussemburgo: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo essere sceso a una seconda posizione sconosciuta nel Gruppo A di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, il Portogallo cerca di riconquistare il primo posto mentre ospita il Lussemburgo martedì 12 ottobre. La squadra di Fernando Santos ha vinto per 3-0 l’amichevole sul Qatar nel fine settimana, mentre i suoi prossimi avversari hanno subito una sconfitta per 1-0 contro la capolista Serbia. Il calcio di inizio di Portogallo vs Lussemburgo è previsto alle 20:45. Prepartita Portogallo vs Lussemburgo: a che punto sono le due squadre? Portogallo Un mese dopo aver superato 3-1 i padroni di casa della Coppa del Mondo 2022 in Qatar in una battaglia amichevole, il Portogallo ha segnato ancora una volta un tris di gol quando la nazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo essere sceso a una seconda posizione sconosciuta nel Gruppo A di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, ilcerca di riconquistare il primo posto mentre ospita ilmartedì 12 ottobre. La squadra di Fernando Santos ha vinto per 3-0 l’amichevole sul Qatar nel fine settimana, mentre i suoi prossimi avversari hanno subito una sconfitta per 1-0 contro la capolista Serbia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Un mese dopo aver superato 3-1 i padroni di casa della Coppa del Mondo 2022 in Qatar in una battaglia amichevole, ilha segnato ancora una volta un tris di gol quando la nazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Lussemburgo Serbia - Azerbaigian: dove vedere la diretta live e risultato La Serbia infatti è in vetta a quota 14 punti, uno in più del Portogallo che però ha una gara da recuperare. Nell'ultimo turno è arrivato il prezioso successo per 0 - 1 in Lussemburgo, grazie alla ...

Ronaldo, nuovo record: diventa il calciatore con più presenze in una Nazionale europea Per il cinque volte Pallone d'Oro si è trattata della rete numero 112 con il Portogallo: un sigillo,... Contro il Lussemburgo, martedì prossimo, Cristiano avrà un'altra occasione per aggiornare di nuovo ...

Portogallo-Lussemburgo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Lussemburgo Serbia, Milinkovic esulta: «Andiamo avanti» – FOTO La Serbia ha superato di misura il Lussemburgo nel match valido per le qualificazioni Mondiali, Milinkovic Savic esulta sui social La Serbia è scesa in campo ieri sera contro il Lussemburgo per le gar ...

Portogallo – Lussemburgo: dove vedere la diretta live, risultato La partita Portogallo - Lussemburgo del 12 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'ottava giornata delle qualificazi ...

