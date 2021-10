No Green pass, il Viminale verso la stretta nella gestione dei cortei tra “salto di qualità” delle piazze e manifestanti “non inquadrati” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il tempo della gestione e della strategia del contenimento va verso il tramonto. Gli scontri di Roma hanno lasciato il segno, al Viminale e negli apparati di sicurezza. E in vista dei prossimi 20 giorni durante i quali sono almeno due gli appuntamenti “caldi”, il ministero dell’Interno valuta una rimodulazione nelle modalità di approccio a manifestazioni e cortei per contestare le normative per gestire la pandemia. L’analisi di quanto avvenuto sabato, con l’assalto alla sede della Cgil e la guerriglia urbana scatenata nel centro di Roma, è già iniziata e proseguirà nei prossimi giorni. Con almeno tre motivi di preoccupazione. Il primo è che c’è stato quel “salto di qualità” da parte delle frange più estreme che hanno infiltrato la protesta e che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il tempo dellae della strategia del contenimento vail tramonto. Gli scontri di Roma hanno lasciato il segno, ale negli apparati di sicurezza. E in vista dei prossimi 20 giorni durante i quali sono almeno due gli appuntamenti “caldi”, il ministero dell’Interno valuta una rimodulazione nelle modalità di approccio a manifestazioni eper contestare le normative per gestire la pandemia. L’analisi di quanto avvenuto sabato, con l’asalla sede della Cgil e la guerriglia urbana scatenata nel centro di Roma, è già iniziata e proseguirà nei prossimi giorni. Con almeno tre motivi di preoccupazione. Il primo è che c’è stato quel “di” da partefrange più estreme che hanno infiltrato la protesta e che è ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - mrkmmt : RT @RuggieroDistaso: I no vax, no green pass e roba varia ci dicono di studiare la Costituzione e studiamocela, questo è l'art. 32 https://… - susy962 : RT @Signorasinasce: Ma che sorpresa! A Milano i violenti contro il greenpass erano #anarchici . E la sinistra tace -