Mal di Scuola, La Proposta Dello Scrittore Geda: Occorre Educare Attraverso Lo Stupore (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il centro di psicologia Ulisse di Torino ha portato avanti uno studio che rivela dati preoccupanti: tra il 28% e il 35% degli alunni soffre di “mal di Scuola“. Paura, ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il centro di psicologia Ulisse di Torino ha portato avanti uno studio che rivela dati preoccupanti: tra il 28% e il 35% degli alunni soffre di “mal di“. Paura, ...

Advertising

EdoardoBazzano : È una discussione mal impostata, secondo me. Condivido le parole di #MassimoCacciari: “Non è un’ora di filosofia ch… - _gaiagiuffre_ : @insopport4bile ho mal di scuola - thweclipse : cioè come state? io sono a casa perché per colpa dell’ansia mi sono addormentata alle 5:30 e ho un mal di testa at… - marmaybank : @ST3VESTARK AMORW, NIENTE HO MAL DI GOLA SONO RAFFREDDATA E HO MAL DI TESTA E SONO ANDATA A SCUOLA SOLO PER LA VERI… - vengoodallaluna : uno che sta in classe mia si assenta continuamente per via del mal di pancia per il nervosismo io praticamente non… -