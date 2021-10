Lulù Selassiè criticata anche dal migliore amico di Manuel Bortuzzo (Di lunedì 11 ottobre 2021) La critica a Lulù Selassiè Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è Lulù Selassiè. Come ormai è ben noto la Principessa nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha legato con Manuel Bortuzzo, col quale è scoppiata la passione. Tra i due infatti è iniziato un chiacchierato flirt, che in questi giorni ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 ottobre 2021) La critica aAncora una volta a finire al centro dell’attenzione è. Come ormai è ben noto la Principessa nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha legato con, col quale è scoppiata la passione. Tra i due infatti è iniziato un chiacchierato flirt, che in questi giorni ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassiè "Non riesco a baciarti", Manuel Bortuzzo rompe con Lulù Selassiè ma lei lo "supplica" di ripensarci Manuel Bortuzzo ha chiuso definitivamente la sua frequentazione con Lulù Selassiè . Il nuotatore durante la notte ha parlato con la più piccola delle tre sorelle, mettendo la parola fine in maniera onesta e chiara. Manuel Bortuzzo rompe con Lulù Selassiè Questa cosa ...

Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié "non rompermi i coglio*i"/ "Mi fai seccare le pall*!" Lulù Selassiè scenata di gelosia a Sophie Codegoni per Manuel "Devi girare alla larga"/ "Non voglio soffrire" A quel punto Lulù ha fatto il primo passo introducendo la conversazione e rimproverando ...

