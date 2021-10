Il grande Pippo Baudo sarà il primo ballerino per una notte a Ballando con le Stelle (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre 2021 comincerà la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio Milly Carlucci, la quale ha fatto qualche interessante spoiler in merito alla prima puntata del talent show di Rai 1. Tra le confessioni, la presentatrice ha rivelato chi sarà il primo ballerino per una notte. Milly Carlucci ospite a Domenica In Ballando con le Stelle si prepara a riaprire i battenti. Il cast è, ormai, al completo, ma molti sono ancora i punti da snocciolare. Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha stuzzicato la sua ospite Milly Carlucci ed ha provato a fare in modo che la collega si sbottonasse un po’ di più sul programma. Milly è stata molto reticente, tuttavia, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre 2021 comincerà la nuova stagione dicon le. Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio Milly Carlucci, la quale ha fatto qualche interessante spoiler in merito alla prima puntata del talent show di Rai 1. Tra le confessioni, la presentatrice ha rivelato chiilper una. Milly Carlucci ospite a Domenica Incon lesi prepara a riaprire i battenti. Il cast è, ormai, al completo, ma molti sono ancora i punti da snocciolare. Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha stuzzicato la sua ospite Milly Carlucci ed ha provato a fare in modo che la collega si sbottonasse un po’ di più sul programma. Milly è stata molto reticente, tuttavia, ...

Advertising

Pucci21981310 : @iamdrogatodelgf Suo testimone di nozze, oltretutto. Pippo lo avrà saputo?? Ma ricordate il divorzio? I quattrini c… - raffael19767732 : @CoinofChampions Grande Pippo Inzaghi ambassador!! - Saguaro47 : RT @PTiratrice: Grande Pippo! Prendiamo da esempio da lui. Tutti con un bel GP falso. Io ne tre di GP #pippofranco - RolandVDMerry : Milly Carlucci serpe spregevole, invita Pippo Baudo (che non stimo) come Ballerino per una notte nella speranza di… - Pippo_1 : RT @cgilnazionale: #CgilCislUil organizzeranno sabato #16ottobre a Roma, una grande manifestazione nazionale e #antifascista per il #lavoro… -