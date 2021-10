Gf Vip | Manuel chiarisce il rapporto con Lulù | coppia in crisi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La primanata nel Gf Vip 6 è già inha deciso di prendere le distanze daspiegandole con sincerità ciò che prova. Ecco le sue parole. (screenshot video)La storia d’amore traBortuzzo eSelassiè che tanto sta facendo appassionare i telespettatori della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 sembra essere già arrivata al capolinea. I due giovani nelle ultime ore si sono isolati in camera da letto per un confronto sincero che li ha ha portati a decidere di prendere le distanze., a cuore aperto, ha infatti spiegato alla principessa Selassiè di essere in forte difficoltà nel proseguire la relazione. Ti potrebbe interessare anche -> Gf Vip 6, scatta il bacio: è nata una nuova? Gf Vip, ...

Tra Lulù e , al Grande Fratello, i rapporti si sono decisamente raffreddati. Il discorso che il giovane nuotatore ha fatto alla principessa etiope sembra non aver colto nel segno… I due hanno inteso due cose diverse? ...rompe con Lulù, nuovo confronto al GfLulù non ha accettato la decisone didi chiudere la loro relazione e gli ha chiesto una seconda possibilià. "Ma possiamo provare a cercare di ...‘GFVip’ Parole dure dell’amico di Manuel Bortuzzo verso Lucrezia Selassié. Nel nostro articolo precedente GFVip; Torna il gelo fra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié vi a ...Lulù Selassiè chiama in disparte Sophie Codegoni al GF Vip: “Mi avevi detto che avresti evitato”. Non è la prima volta che Lulù Selassiè è gelosa di Sophie Codegoni al GF Vip, tanto che già nei giorni ...