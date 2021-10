Croazia-Slovacchia, programma e telecronisti Mediaset qualificazioni Mondiali 2022 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Croazia-Slovacchia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Girone intenso questo e dunque le due squadre hanno necessità di trovare i tre punti per migliorare la propria situazione nella corsa al pass per il Qatar. Tanti i giocatori che militano o hanno militato in Serie A tra le fila delle due selezioni, appuntamento fissato per le ore 20.45 di lunedì 11 ottobre. Croazia-Slovacchia sarà visibile sul Canale 20 di Mediaset con la telecronaca di Federico Mastria. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ile isudi, match valido per leai. Girone intenso questo e dunque le due squadre hanno necessità di trovare i tre punti per migliorare la propria situazione nella corsa al pass per il Qatar. Tanti i giocatori che militano o hanno militato in Serie A tra le fila delle due selezioni, appuntamento fissato per le ore 20.45 di lunedì 11 ottobre.sarà visibile sul Canale 20 dicon la telecronaca di Federico Mastria. SportFace.

