Covid: tweet P.Chigi, Draghi vede Landini, 'nessuna tolleranza contro violenza' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Il Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato il segretario della Cgil nazionale Landini. Draghi: sindacati presidio di democrazia e dei diritti dei lavoratori; nessuna tolleranza contro intimidazioni ed episodi di violenza". E' quanto si legge in un tweet del profilo ufficiale di Palazzo Chigi, che posta una foto dell'incontro di questa mattina rilanciando le parole di condanna del premier sabato scorso, subito dopo l'assalto violento alla sede del sindacato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

