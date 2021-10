Costa D’Avorio | gol vittoria di Kessie | Malawi sconfitto 2-1

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Labatte il2-1 nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Sul campo dello Stade de l’Amitiè, a Cotonou, i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena due minuti grazie alla rete di Nicolas Pepe. Ilha risposto al 20? con Khuda Muyaba per l’1-1 che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa però è arriva il goldi Franck(67?). Il giocatore del Milan ha trasformato il rigore per il definito 2-1 che è valso il successo alla sua Nazionale. Grande soddisfazione per, che firma così anche la prima rete personale della stagione. SportFace.