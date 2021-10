Confindustria: «Il Green pass obbligatorio è giusto. Chi non lo ha paghi i danni» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Maurizio Stirpe è vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali. È a capo del gruppo dell’automotive Psc e in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera si schiera a favore del Green pass obbligatorio dal 15 ottobre sul posto di lavoro e dice no ai rinvii: ««In questo Paese ogni volta che un provvedimento sta per entrate in vigore si cerca di rimandare. Il decreto è del 21 settembre, quindi da tempo tutti ne conoscono i contenuti, Regioni comprese. I dubbi semmai andavano sollevati prima. Ora si tratta di non fermarsi al dito ma di guardare la luna. E la luna per le nostre imprese è la creazione di ambienti di lavoro il più possibile sicuri, come hanno fatto finora, del resto. Perché è l’unica via per garantire salute e ripresa dell’economia». Per Confindustria ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Maurizio Stirpe è vicepresidente diper il Lavoro e le Relazioni industriali. È a capo del gruppo dell’automotive Psc e in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera si schiera a favore deldal 15 ottobre sul posto di lavoro e dice no ai rinvii: ««In questo Paese ogni volta che un provvedimento sta per entrate in vigore si cerca di rimandare. Il decreto è del 21 settembre, quindi da tempo tutti ne conoscono i contenuti, Regioni comprese. I dubbi semmai andavano sollevati prima. Ora si tratta di non fermarsi al dito ma di guardare la luna. E la luna per le nostre imprese è la creazione di ambienti di lavoro il più possibile sicuri, come hanno fatto finora, del resto. Perché è l’unica via per garantire salute e ripresa dell’economia». Per...

marcotravaglio : GREEN PAGLIACCI Quando Confindustria ordinò lo sblocco dei licenziamenti e Draghi obbedì, le aziende iniziarono a l… - Corriere : Confindustria: l’azienda può richiedere i danni a chi non ha il green passa (in casi... - baratto_m : RT @dariodivico: Querzè intervista Stirpe (Confindustria): «Giusto il green pass obbligatorio al lavoro, chi non ce l’ha paghi i danni» htt… - carlo_magnani : RT @ComitatoCentra1: Occupare la sede di Confindustria che con il green pass ha pari responsabilità a quelle dei sindacati pareva brutto? - virgiliopaolo : RT @giuseppetp55: Non sembra strano anche a voi,dopo che perfino Confindustria chiede al Governo,di rispettare la data del giorno 15 per l’… -