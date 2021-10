Aramu | gol e assist che rappresentano linfa vitale per il Venezia

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Mattiaè un giocatore imprescindibile per il, il 26enne di Cirié ha giocato ancora pochino in questa stagione di Serie A, ma quando è sceso in campo, ha lasciato quasi sempre il segno. Per una squalifica rimediata lo scorso anno ha saltato le prime due gare contro Napoli e Udinese, in cui i suoi hanno subito 5 reti e non hanno esultato nemmeno una volta, ma è tornato contro l’Empoli e il suoal bacio per Henry ha dato il via alla prima vittoria dei lagunari in questo campionato. Purtroppo anche al Castellani la sua partita è durata poco a causa di un infortunio muscolare, ma è tornato in campo già nella giornata successiva. Poche settimane più tardi ecco il primo gol in carriera in Serie A contro il Torino, arrivato su rigore e da subentrato, contro la squadra in cui è cresciuto per ben sedici anni e che gli ha ...