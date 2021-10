Umberto I | un infermiere dopo l' assalto | «No Green pass arrivato in ospedale ci urlava siete degli schiavi Poi ha colpito una collega»

Advertising

...del Dea del Policlinico universitarioI ha la voce stanca ma per niente arresa. Anzi. L'assalto al Pronto soccorso dove era ricoverato un No vax che rifiutava un tampone, le duee ...... poi aveva corrotto unper riuscire a essere trasferito all'ospedale per le malattie ... Il 30 ottobre del 1976, a Milano, il dottorPremoli era uscito da un bar dopo una partita a ...Indagini della Digos per identificare chi sabato notte ha assediato il pronto soccorso lanciando bottiglie contro le infermiere per liberare un 41enne di Viterbo fermato dalla polizia a largo Chigi. L ...Dal Pd a Giuseppe Conte, Forza Nuova e i neofascisti nel mirino: "Ci sono le condizioni per lo scioglimento". Quattro i feriti nell'assalto all'Umberto I ...