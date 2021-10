Superbonus | il nodo dei costi e dell’efficacia nel promuovere il risparmio energetico M5s | “Analizzare e superare eventuali criticità”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il110% ha bisogno di una messa a punto. Il primo sasso nello stagno l’ha gettato il ministro dell’Economia Daniele Franco, avvertendo che a lungo termine l’effetto sui conti pubblici potrebbe essere “stratosferico“. Ma oltre a costare molto allo Stato il maxi incentivo, indubbiamente efficace nel mettere il turbo al settore delle costruzioni spingendo il pil, si sta rivelando deludente sul fronte dell’efficientamentoe ad alto rischio di speculazioni. Come del resto Legambiente aveva paventato già l’anno scorso, al momento del varo della misura da parte del governo Conte 2. Un rapporto riservato dell’Enea di cui dà conto il Corriere della Sera rileva che l’efficacia ambientale è “di circa il 28% inferiore per ogni euro investito” rispetto a quella che si otteneva con il vecchio ecobonus del 65% e che il costo per ogni singolo ...

Bene la proroga delal 2023 decisa in Consiglio dei Ministri ma è il complesso dei bonus/... A tutto ciò si aggiunge ildella manodopera: mancano le figure professionali specializzate. ..."Come ilferroviario di Bari o progetti di rigenerazione ad Andria e in tante altre realtà della nostra regione. Il Governo Draghi sta dimostrando competenza e attenzione nei confronti della ...Quasi 3mila interventi per 430 milioni. Nicola Bonerba (ANCE Puglia): "Misura efficace ma rischia di fallire per l’aumento fino al 200% dei prezzi delle materie prime". PNRR una boccata d’ossigeno per ...Tuttavia, con la Nadef si scioglie il nodo principale legato ai fondi per il rinnovo della misura, con uno scostamento di bilancio fatto ad hoc per prorogare il Superbonus 110% per tutto il triennio ...