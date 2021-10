Netflix, “The Fall of House Usher”: la nuova serie di Mike Flanagan ispirata ai romanzi di Edgar Allan Poe (Di domenica 10 ottobre 2021) Presto su Netflix approderà una nuova miniserie ispirata ai racconti di Edgar Allan Poe e diretta da Mike Flanagan, famoso regista del genere horror. Scopriamo insieme cosa ci riserva il nuovo progetto Netflix. Attraverso i suoi canali social, Netflix ha annunciato che Mike Flanagan produrrà una miniserie intitolata “The Fall of House Usher” e sarà all’omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Nonostante la miniserie porti il titolo ufficiale di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 10 ottobre 2021) Presto suapproderà unaminiai racconti diPoe e diretta da, famoso regista del genere horror. Scopriamo insieme cosa ci riserva il nuovo progetto. Attraverso i suoi canali social,ha annunciato cheprodurrà una miniintitolata “Theof” e sarà all’omonimo racconto diPoe. Nonostante la miniporti il titolo ufficiale di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

leviack______ : The witcher nettamente la migliore serie prodotta da netflix - Truedrawing : RT @Giubless: Il 17 dicembre ritorna su Netflix Geralt di Rivia in The Witcher 2, ricordatevelo - emanuel8__ : RT @Giubless: Il 17 dicembre ritorna su Netflix Geralt di Rivia in The Witcher 2, ricordatevelo - AngryPupatella : RT @Giubless: Il 17 dicembre ritorna su Netflix Geralt di Rivia in The Witcher 2, ricordatevelo - ____blackbird : RT @Giubless: Il 17 dicembre ritorna su Netflix Geralt di Rivia in The Witcher 2, ricordatevelo -