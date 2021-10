Nations League – Italia-Belgio 2-1, traversa per Saelemaekers / News (Di domenica 10 ottobre 2021) Buona la prova di Alexis Saelemaekers in occasione di Italia-Belgio, finale per il 3^ posto di Nations League. Una traversa per il rossonero Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 ottobre 2021) Buona la prova di Alexisin occasione di, finale per il 3^ posto di. Unaper il rossonero

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Il 2-1 al Belgio vale il 3° posto nella #NationsLeague: il report del match ???? #ItaliaBelgio… - UEFAcom_it : ?? L'Italia vince la finale per il terzo posto della UEFA Nations League ?????? @Azzurri | #NationsLeague - flamanc24 : RT @LALAZIOMIA: SOCIAL | Mancini: “Pensiamo alla Svizzera, è la partita dell’anno!” – FOTO - infoitsport : RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Belgio 2-1, gli azzurri chiudono terzi in Nations League -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Italia - Belgio, Berardi: "Ci tenevamo a fare bene" Domenico Berardi si è tolto lo sfizio di segnare su rigore contro il Belgio nella finale per il terzo/quarto posto della Nations League 2021. Queste le parole dell'esterno del Sassuolo ai microfoni di Rai Sport: 'Ci tenevamo a far subito bene. Con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Ci tenevamo a vincere, era ...

Italia - Belgio, Bastoni: "Dietro due mostri sacri ho imparato tanto" Il difensore azzurro Alessandro Bastoni è stato autore di un'ottima prova oggi nella vittoria dell'Italia contro il Belgio valida per il 3°/4° posto della Nations League. Queste le parole del giovane nerazzurro a Rai Sport: 'Sono tutte partite importanti, è bello giocare questo tipo di gare in Italia, con questi palcoscenici. Ho vissuto gli Europei ...

Nations League: l’Italia di Mancini riprende la corsa. 2 a 1 al Belgio, e ora la Svizzera per andare ai Mondiali La Stampa Belgio, Martinez: “Saelemaekers? Cresciuto grazie al Milan! Club perfetto per lui” Al termine di Italia-Belgio, il ct Martinez si è soffermato a parlare di Saelemaekers. Il rossonero è ormai un punto fermo della sua squadra!

Nations League, l'emozione dei tifosi prima di Italia-Belgio: "Torniamo a tifare Azzurri Italia-Belgio significa tornare a poter guardare a Torino l'Italia per la prima volta da quando gli Azzurri hanno vinto gli Europei. 'Tornare ...

