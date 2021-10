Kei | tredicenne da record | è il più giovane di sempre a esordire nello sport Usa

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Non solo:è pure il più giovane della storia ad esordire in un qualsiasi sport di squadra in Usa. Il ragazzi, nato in Costa d'Avorio ma a tutti gli effetti cittadino americano, è subentrato al 61'...Non solo:è pure il più giovane della storia ad esordire in un qualsiasi sport di squadra in Usa. Il ragazzi, nato in Costa d'Avorio ma a tutti gli effetti cittadino americano, è subentrato al 61'...All'età di di 13 anni, 9 mesi e 9 giorni il giovane attaccante - originario della Costa D'Avorio - esordisce nella United Soccer League (secondo livello del calcio americano): è il record di precocità ...