Italia Belgio, niente più fischi per Donnarumma: l'accoglienza dell'Allianz Stadium (Di domenica 10 ottobre 2021) niente più fischi per Donnarumma, il portiere della Nazionale, fischiato dai suoi ex tifosi a San Siro, è stato accolto allo Stadium Cambia lo stadio e anche la musica per Gianluigi Donnarumma, che nel match contro la Spagna a San Siro era stato accolto dai suoi ex tifosi con fischi durante tutta la gara. Tutt'altra accoglienza per il portiere del PSG da parte dell'Allianz Stadium, oggi capitano, che ha sostenuto il portiere con cori di sostegno. Anche prima dell'inizio del secondo tempo, dagli spalti si è alzato il coro: «Gigio, Gigio, Gigio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

