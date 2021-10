Incendio in cabina elettrica a Firenze: boato e sbalzo di tensione (Di domenica 10 ottobre 2021) Firenze, 10 ottobre 2021 - Un'esplosione e poi un'Incendio che ha per qualche secondo provocato un black out in molte parti di Firenze. E' accaduto nella sera di domenica 10 ottobre intorno alle 19. ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 ottobre 2021), 10 ottobre 2021 - Un'esplosione e poi un'che ha per qualche secondo provocato un black out in molte parti di. E' accaduto nella sera di domenica 10 ottobre intorno alle 19. ...

avatar1dory : RT @Massimilianosg3: #Firenze Incendio in cabina elettrica a Firenze: boato e sbalzo di tensione - Massimilianosg3 : #Firenze Incendio in cabina elettrica a Firenze: boato e sbalzo di tensione - ilGiunco : A fuoco la cabina della centrale Telecom. Internet in tilt e telefoni irraggiungibili #incendio - #GROSSETO – Una c… - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca Incendio alla Federico II: distrutta la cabina elettrica (VIDEO) - NapoliToday : #Cronaca Incendio alla Federico II: distrutta la cabina elettrica (VIDEO) -

Incendio in cabina elettrica a Firenze: boato e sbalzo di tensione La Nazione Incendio in cabina elettrica a Firenze: boato e sbalzo di tensione E' accaduto tra il cimitero di Peretola e il ponte all'Indiano. Per pochi secondi è mancata la corrente in diverse parti della città ...

