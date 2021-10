F1, GP Turchia 2021. Leclerc: “Ci abbiamo provato, poi ho fatto molta fatica” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Ci abbiamo provato fino alle fine, con le intermedie è stato strano perché nei primi giri andavamo forte, ma dopo gli altri guadagnavano troppo. Quando ci siamo fermati, purtroppo, gli altri andavano più forte e ho fatto molta fatica. Dopo il pit stop ho sentito che avevo poco grip al posteriore, poi la macchina si è riequilibrata, ma ormai era troppo tardi”. Sono queste le parole di Charles Leclerc, pilota Ferrari 4° al traguardo del Gran Premio di Turchia, ai microfoni di Sky Sport. “Una delle più belle Ferrari dell’anno? Sicuramente è una bella macchina da guidare. stato un weekend positivo ma sono un po’ deluso da come è finito”, ha concluso il monegasco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) “Cifino alle fine, con le intermedie è stato strano perché nei primi giri andavamo forte, ma dopo gli altri guadagnavano troppo. Quando ci siamo fermati, purtroppo, gli altri andavano più forte e ho. Dopo il pit stop ho sentito che avevo poco grip al posteriore, poi la macchina si è riequilibrata, ma ormai era troppo tardi”. Sono queste le parole di Charles, pilota Ferrari 4° al traguardo del Gran Premio di, ai microfoni di Sky Sport. “Una delle più belle Ferrari dell’anno? Sicuramente è una bella macchina da guidare. stato un weekend positivo ma sono un po’ deluso da come è finito”, ha concluso il monegasco. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? - SkySportF1 : ?? 'EL MATADOR' CARLOS SAINZ (?? 17/58) ?? Super rimonta: è 10°, e che Leclerc? ?? Hamilton già 5°, la pista non si asc… - SkySportF1 : ? Subito contatto al via per Alonso (?? 3/58) ?? Dalla 5^ posizione scende alla 15^ LIVE ? - sportface2016 : #F1, #Leclerc dopo il #TurkishGP: 'Ci abbiamo provato, poi abbiamo fatto molta fatica' - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Pista bagnata a Istanbul, si parte con le intermedie, incognita meteo LIVE ? -