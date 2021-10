Chi è Bianca Gascoigne, la modella figlia dell’ex calciatore Paul (Di domenica 10 ottobre 2021) Genio e sregolatezza. E’ proprio il caso di dirlo quando si parla di Paul Gascoigne, il noto fuoriclasse inglese. Famoso calciatore ed ex allenatore, il centrocampista classe 1967 è noto non soltanto per le sue prodezze professionali, che gli hanno conferito il soprannome di Gazza, ma anche per la sua vita movimentata e vivace fuori dal campo. Oltre ai riflettori dei più importanti stadi del mondo, Gascoigne è finito sotto le luci del mondo mediatico per i suoi problemi di dipendenza dall’alcool, i tentativi di suicidio e per aver dilapidato il suo intero patrimonio che ammontava a 26 milioni di sterline. Questi sono solo alcuni degli episodi che sono rimbalzati alle cronache e che lo hanno portato ad essere protagonista di rumors e gossip. Il suo personaggio in Inghilterra è tra i più in voga nel mondo dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Genio e sregolatezza. E’ proprio il caso di dirlo quando si parla di, il noto fuoriclasse inglese. Famosoed ex allenatore, il centrocampista classe 1967 è noto non soltanto per le sue prodezze professionali, che gli hanno conferito il soprannome di Gazza, ma anche per la sua vita movimentata e vivace fuori dal campo. Oltre ai riflettori dei più importanti stadi del mondo,è finito sotto le luci del mondo mediatico per i suoi problemi di dipendenza dall’alcool, i tentativi di suicidio e per aver dilapidato il suo intero patrimonio che ammontava a 26 milioni di sterline. Questi sono solo alcuni degli episodi che sono rimbalzati alle cronache e che lo hanno portato ad essere protagonista di rumors e gossip. Il suo personaggio in Inghilterra è tra i più in voga nel mondo dello ...

Advertising

LCatarchi : @GuidoCrosetto @StefanoFeltri Ci fossero dubbi su chi è quello con la maglietta bianca.... - artfulmin : chi glielo dice che è solo una donna bianca con i capelli ricci che campa di lampade ???? - Bianca_neige : RT @nicolaagostini2: 'I tramonti sono di chi non se li perde. Come le persone. Come tutte le cose rare.' - emiliocroce1 : @matteorenzi @mattinodinapoli Il progetto è Forza Italia Viva, non caposco chi ancora ti accredita dalla parte sini… - PbZefferina : @LuigiRanieri16 @mgdbertelli E andateci anche di corsa, voglio sapere soprattutto chi è quella pu..... in maglia bianca. ?? -