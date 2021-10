Alba Parietti e il ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea | «Eri il pilastro della mia esistenza»

Leggi su vanityfair

«A Giuseppe, che un anno fa è andato via per restare nel cuore. Sei stato l'amore, il complice, l'amico migliore che io possa immaginare, che mai mi hai messo in discussione, in competizione, o a disagio». A scriverlo è Alba Parietti che, sul suo profilo Instagram, ha voluto condividere un ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea, il suo ex compagno – «quello di cui mi fidavo di più» – scomparso l'11 ottobre del 2020, all'età di 74 anni. Un dolore che Parietti ha cercato di metabolizzare in questi mesi e che oggi prende vita e forma attraverso questa lettera bellissima, ricca di emozione e sentimento.