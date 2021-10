Volley femminile | Serie A1 2021 2022 | Busto Arsizio vince in rimonta | 3-1 a Monza

(Di sabato 9 ottobre 2021) Inizia con una vittoria il campionato della Unet E-Work, che al PalaYamamay batte inla Veroal termine di un match dai mille ribaltamenti di fronte. Alla fine il punteggio dice 3-1 in favore delle Farfalle, con parziali di 15-25, 25-21, 25-21, 25-23. Anon bastano i 19 punti di Van Hecke, mentre tra le vincitrici spiccano i 20 punti di Camilla Mingardi. PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1La cronaca – Il primo break della partita è delle padroni di casa, macon sei punti consecutivi si porta in vantaggio 11-7 trovando subito punti pesanti da Mihajlovic e Gennari....

Alessandra Campedelli, allenatrice dell'Italia di volley femminile sorde ha vinto l'argento, Riccardo Hoffer, giocatore della Nazionale azzurra di pallavolo maschile sordi ha conquistato il bronzo Un'altra trentina, Aurora Cristelli, ha vinto la ...