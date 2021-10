Sette italiani su dieci oltre i 70 anni soffrono di cataratta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Laè uno dei problemi alla vista più comuni e, prima o poi, colpisce quasi tutti. Secondo i dati a disposizione di www.clinicabaviera.it, il 71% deglisoffre didopo i 70, anche se i problemi possono iniziare già a 60(per il 49%) o a 50 (per il 36%). Fortunatamente però allac’è rimedio e si risolve in modo semplice, anche se si tratta pur sempre di un’operazione chirurgica; nel 2019 sono stati più di 650.000 gliche si sono sottoposti a questo tipo di intervento, è stata l’operazione più eseguita in Italia. Laè causata da una progressiva opacizzazione del cristallino, la lente naturale dell’occhio che ci permette di vedere bene sia a distanza che da vicino. Questa perdita di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Sette italiani

Il certificato verde piace a quasisu dieci, per la precisione al 68%. Di parere opposto il 25%, mentre il restante 7% ha preferito non rispondere al quesito. Enrico Letta/ "No tampone ...Con una lunghezza che supera imetri, di cui quasi tre solo di cranio, Big John dal 14 ottobre ufficialmente lo scheletro di ... in Italia va solo creata una clientela perch glicomprano ...