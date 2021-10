“Scherzi a parte”: ecco gli scherzi che vedremo domenica 10 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) domenica 10 ottobre in prima serata su Canale 5 quinto appuntamento con “scherzi a parte”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Questa settimana gli ospiti in studio sono: l’attrice Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, il cantante Red Canzian, la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini. Leggi anche –> sophie e lamore sono un po sfigata ecco cosa rivela ad alex belli Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio. Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021)10in prima serata su Canale 5 quinto appuntamento con “”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Questa settimana gli ospiti in studio sono: l’attrice Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, il cantante Red Canzian, la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini. Leggi anche –> sophie e lamore sono un po sfigatacosa rivela ad alex belli Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio. Gli, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai ...

