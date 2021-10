Savage x Fenty | Rihanna aprirà i primi negozi fisici nel 2022

(Di sabato 9 ottobre 2021)è pronta al suo debutto negli store. Il brand di lingeriei suoinel, dapprima negli Stati Uniti e in seguito anche in Europa. È questo il progetto della cantante e imprenditrice, che ha fatto del glamour la sua seconda casa. Si tratta di un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

, l'impero della lingerie di Rihanna che ha di recente svelato la sua nuova collezione e che ha un giro d'affari di circa un miliardo di dollari, arriverà nei negozi fisici a partire ...Rihanna è pronta per alzare la saracinesca. La musicista barbadiana è sempre più presente nel circuito moda grazie alla linea di lingerie. Il brand ha finora riscosso grande successo online, e si appresta ora a esordire nel business brick and mortar, dopo alcuni pop up. 'Il retail è una parte importante della nostra ...Savage x Fenty, il brand di Rihanna aprirà i suoi primi store fisici nel 2022: si parla di negozi negli States, ma non è esclusa l'Europa ...Savage X Fenty, il marchio di lingerie inclusiva fondato dalla superstar Rihanna, prevede di aprire i suoi primi negozi fisici negli Stati Uniti già il prossimo anno. Anche l'Europa è nel mirino.