Samy eliminato dal GF VIP 6, Jessica: "Sono felice, era un falso. Ora sta solo a rosicà" (Di sabato 9 ottobre 2021) Sembravano destinati a diventare una coppia nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma qualcosa è andato storto. Jessica Selassiè non si nasconde dietro un dito e ancora prima dell'eliminazione di Samy, dalla puntata dell'8 ottobre del reality di Canale 5, la principessa aveva parlato del suo rapporto con il modello. Dopo un primo avvicinamento, tra i due era calato il gelo e ieri sera dopo la diretta, la romana ha voluto spiegare che cosa è successo tra loro. Jessica si è detta ben felice di questa eliminazione e ha commentato l'uscita senza troppi peli sulla lingua: "Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa" . E ancora: "Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po' a chiunque. Anche a me. Io ...

