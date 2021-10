Advertising

sportli26181512 : '#Ronaldo si fa spedire una camera del ghiaccio da 58mila euro': Il Mirror rivela la spesa di CR7, che dal 2013 usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo spedire

Corriere dello Sport

...della Juve ha speso una fortuna per farsia Manchester la camera per la crioterapia da 50mila sterline, equivalenti a 58mila euro , che aveva allestito nella sua casa a Torino.ha ...MANCHESTER (Gran Bretagna) - A 36 anni Cristianocontinua a curare nei minimi particolari la propria forma fisica, per restare sempre al top ...della Juve ha speso una fortuna per farsi...Ronaldo ha scoperto la crioterapia nel 2013 "Non è stata un'impresa facile trasportare la camera di crioterapia dall'Italia al Cheshire - ha rivelato una fonte al Mirror - ma ora ...Il Mirror rivela l'acquisto fatto dall'ex attaccante della Juve, sempre attentissimo alla forma fisica MANCHESTER (Gran Bretagna) - A 36 anni Cristiano Ronaldo continua a curare nei minimi particolari ...